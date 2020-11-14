Народный артист СССР Армен Джигарханян умер на 86-м году жизни, сообщил его официальный представитель Артур Согомонян.

«Сегодня утром перестало биться сердце великого человека, гениального актёра, режисёра и учителя — Армена Борисовича Джигарханяна. Этот год принёс много бед, сегодня пришла очередная трагическая новость для многих поклонников таланта нашего мэтра. Сложно подобрать слова, таких людей больше нет!» — написал Согомонян в Facebook.

Армен Джигарханян — один из самых востребованных актеров советского и российского кино. В его фильмографии более 300 картин.