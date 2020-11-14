Томичи начали сбор подписей под петицией за мэра Кляйна

Несколько сотен томичей, в том числе экс-губернатор региона Виктор Кресс, подписали петицию в поддержку задержанного мэра Ивана Кляйна. Они просят суд, не отправлять чиновника в СИЗО на время расследования, а избрать более мягкую меру пресечения, сообщил Sibnet.ru инициатор сбора подписей депутат Думы Томска Владимир Самокиш.

Мэра Томска Ивана Кляйна задержали бойцы в масках прямо во время совещания в мэрии в пятницу, 13 ноября. По данным следствия, в 2016 году Кляйн превысил полномочия мэра, придав земле возле его предприятия статус санитарно-защитной зоны, на которой строительство ограничено. Мэру грозит до семи лет лишения свободы.

В субботу, Кировский городской суд Томска вынесет решение по ходатайству следствия о мере пресечения Кляйну. Самое строгая из них — арест, предполагающая перевод в СИЗО. Возле здания суда уже собралось около 100-150 человек в поддержку мэра. Томичи в петиции просят суд о мягкой мере пресечения — домашнем аресте, залоге.

«Мы не оцениваем ни деятельность его на посту градоначальника, ни степень его вины. Мы просто говорим о том, что человек, который несколько десятков лет работал в городе, который заплатил миллиарды налогов, имеет здесь активы, семью, деньги, общественный статус и положение, и не обладает блестящим здоровьем — находится в возрасте, заслуживает милосердия при отправлении правосудия и расследовании. Мы считаем, что он никуда не скроется, не уедет», — сказал Самокиш.

По словам Самокиша, сбор подписей продолжает, их точное число назвать нельзя, но оно измеряется несколькими сотнями. Подписал документ в том числе экс-губернатор региона, член Совета федерации Виктор Кресс. Подписи собирают у адвокатского бюро PRIM group на улице Белинского в Томске.