Брошенную собаку приняли «на государственную службу»

Ветеринары в Борзинском районе Забайкалья спасли и выходили собаку, сбитую машиной на дороге. Хозяева так и не вернулись за добрым и умным животным, тогда специалисты решили трудоустроить питомца на станции, сообщила пресс-служба краевого правительства.

Умирающее животное на ветеринарную станцию принесла женщина. Она рассказал, что животное сбил автомобиль у нее на глазах. Женщина не оставила беззащитное существо и пришла за помощью к специалистам.

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Она оплатила операцию и пообещала забрать собаку. Но так и не вернулась за ней. Не нашлись и хозяева четверного друга. Выхаживали животное сами сотрудники и привязались к доброй и умной собаке.

«Собака оправилась от травмы, набрала вес. Наши сотрудники дали ей кличку Багира»,— рассказала начальник Борзинской ветеринарной станции Светлана Елгина.

После полной реабилитации Багиры, коллектив не захотел расставаться с питомцем. Ветеринары решили устроить ее «на государственную службу», построили ей будку и обеспечили заработной платой в виде сытной еды. Каждый день Багира на службе. Ее обязанность — ласково помахивая хвостом, встречать пациентов станции и их хозяев.