НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Природа #Звери #Курьезы

Брошенную собаку приняли «на государственную службу»

Источник:
Sibnet.ru
258 1
Собака в Забайкалье получила "должность" на ветеринарной станции
Фото: Собака получила "должность" на ветеринарной станции © пресс-служба правительства Забайкалья

Ветеринары в Борзинском районе Забайкалья спасли и выходили собаку, сбитую машиной на дороге. Хозяева так и не вернулись за добрым и умным животным, тогда специалисты решили трудоустроить питомца на станции, сообщила пресс-служба краевого правительства.

Умирающее животное на ветеринарную станцию принесла женщина. Она рассказал, что животное сбил автомобиль у нее на глазах. Женщина не оставила беззащитное существо и пришла за помощью к специалистам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак выживает рысь зимой

Она оплатила операцию и пообещала забрать собаку. Но так и не вернулась за ней. Не нашлись и хозяева четверного друга. Выхаживали животное сами сотрудники и привязались к доброй и умной собаке.

«Собака оправилась от травмы, набрала вес. Наши сотрудники дали ей кличку Багира»,— рассказала начальник Борзинской ветеринарной станции Светлана Елгина.

После полной реабилитации Багиры, коллектив не захотел расставаться с питомцем. Ветеринары решили устроить ее «на государственную службу», построили ей будку и обеспечили заработной платой в виде сытной еды. Каждый день Багира на службе. Ее обязанность — ласково помахивая хвостом, встречать пациентов станции и их хозяев.

Еще по теме
Игра котят барса в красноярском заповеднике попала на видео
Волки покинули тамбовские леса
Сотня нерп выбралась на байкальские льдины. ФОТО
Смартфон переведет мяуканье кошек
смотреть все
Жизнь #Звери
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин подписал секретный план обороны России
•
Госдеп напугало российское «оружие Судного дня»
•
Россия обновила антирекорд по заболевшим COVID-19
•
Жители Карабаха сожгли дома назло Азербайджану
Подробности
•
Первый вице-премьер назвал четыре угрожающих вызова
•
Третий пошел: задержан самый богатый сибирский мэр
•
МРОТ пересчитают: кому станет лучше
•
Бесплатная доставка врачей разрослась в стихийное движение
Как это работает
•
Как бесплатно перевести деньги по телефону
•
Подводные камни страхования от коронавируса
•
Выбираем зимнюю резину: рейтинг нешипованных «липучек»
•
Кредитная история: как работают «черные метки»
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Омичи съели маринованные грибы и оказались в коме
Сибирь 14.11.2020 16:35
Брошенную собаку приняли «на государственную службу»
Сибирь 14.11.2020 15:27
Томские власти пошли на нестандартный шаг по увеличению коек
Сибирь 14.11.2020 14:33
Беговая дорожка убила ребенка под Новосибирском
Сибирь 14.11.2020 14:15
Самое популярное
Старейший персонаж «Ходячих мертвецов» обретет любовь
12341
Фанатов Тони Старка обескуражила новость о «Черной вдове»
4835
Assassin’s Creed Valhalla получила высокие оценки
3629
Ученые «Вектора» нашли природное средство против коронавируса
3523
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин подписал секретный план обороны России
•
Госдеп напугало российское «оружие Судного дня»
•
Россия обновила антирекорд по заболевшим COVID-19
•
Жители Карабаха сожгли дома назло Азербайджану
Подробности
•
Первый вице-премьер назвал четыре угрожающих вызова
•
Третий пошел: задержан самый богатый сибирский мэр
•
МРОТ пересчитают: кому станет лучше
•
Бесплатная доставка врачей разрослась в стихийное движение
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Азербайджан сбил российский вертолет над территорией Армении
40
Путин заявил о прекращении войны в Карабахе
35
Российские военные выдвинулись из Армении в Нагорный Карабах
32
Путин подписал секретный план обороны России
27
Путин остановил войну: что изменится в Карабахе?
20