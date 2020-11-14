Подросток впервые умер из-за COVID в Иркутской области

Первый случай смерти подростка от осложнений связанных с COVID-19 зафиксировали в Иркутской области. Этот случай стал скорее исключением в общей статистике заболеваемости подростков коронавирусом, сообщила замминистра здравоохранения региона Елена Голенецкая.

«Скончалась 16-летняя девочка. Она заразилась COVID-19 этой осенью. У нее было тяжелое хроническое заболевание... Она умерла от тяжелейшей коронавирусной пневмонии», — сказала Голенецкая в ходе заседания депутатского штаба областного Заксобрания.

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По ее словам, в области дети и подростки в подавляющем большинстве переносят коронавирус в легкой форме.

По данным Роспотребнадзора РФ, среди несовершеннолетних коронавирусом чаще всего заражаются подростки. Половина переносит вирус в легкой форме, треть — бессимптомно.

По данным оперативного штаба на утро субботы, в Иркутской области зарегистрировали за сутки 264 новых случая заряжения. Всего с начала пандемии — 28 тысяч. Умер 641 пациент, выздоровело 22 тысячи. Сейчас в больницах находятся 4,8 тысячи человек.