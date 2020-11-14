Путин наградил орденами сбитых в Армении вертолетчиков

Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества членов экипажа вертолета Ми-24, сбитого в Армении азербайджанскими военными, сообщается на официальном сайте Кремля.

«Глава государства своим указом наградил за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества старшего лейтенанта Владислава Грязина, майора Юрия Ищука (посмертно), старшего лейтенанта Романа Федину (посмертно)», — говорится в сообщении.

Азербайджанские военные 9 ноября сбили из переносного зенитного ракетного комплекса вертолет Ми-24 Вооруженных сил России, который сопровождал автоколонну российской военной базы, расположенной в Армении.

Два члена экипажа погибли, еще один выжил. Баку признал вину и выразил готовность выплатить компенсацию за ошибочное уничтожение вертолета. Азербайджанские власти отметил, что ошибка произошла на фоне конфликта в Нагорном Карабахе.