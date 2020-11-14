НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Путин наградил орденами сбитых в Армении вертолетчиков

Источник:
Sibnet.ru
144 2
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества членов экипажа вертолета Ми-24, сбитого в Армении азербайджанскими военными, сообщается на официальном сайте Кремля.

«Глава государства своим указом наградил за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества старшего лейтенанта Владислава Грязина, майора Юрия Ищука (посмертно), старшего лейтенанта Романа Федину (посмертно)», — говорится в сообщении.

Азербайджанские военные 9 ноября сбили из переносного зенитного ракетного комплекса вертолет Ми-24 Вооруженных сил России, который сопровождал автоколонну российской военной базы, расположенной в Армении.

Два члена экипажа погибли, еще один выжил. Баку признал вину и выразил готовность выплатить компенсацию за ошибочное уничтожение вертолета. Азербайджанские власти отметил, что ошибка произошла на фоне конфликта в Нагорном Карабахе.

Тема: Карабахский конфликт
Жители Карабаха сожгли дома назло Азербайджану
МИД потребовал от Баку реального расследования гибели вертолета
Российские миротворцы вошли в Карабах
Азербайджан посчитал конфликт в Карабахе урегулированным
смотреть все
Оборона #Армия
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин наградил орденами сбитых в Армении вертолетчиков
•
Госдеп напугало российское «оружие Судного дня»
•
Изменен порядок предоставления жилья военным
•
Жители Карабаха сожгли дома назло Азербайджану
Подробности
•
Первый вице-премьер назвал четыре угрожающих вызова
•
Третий пошел: задержан самый богатый сибирский мэр
•
МРОТ пересчитают: кому станет лучше
•
Бесплатная доставка врачей разрослась в стихийное движение
Как это работает
•
Как бесплатно перевести деньги по телефону
•
Подводные камни страхования от коронавируса
•
Выбираем зимнюю резину: рейтинг нешипованных «липучек»
•
Кредитная история: как работают «черные метки»
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Шерегеш открыл новый сезон с ограничениями
Сибирь 14.11.2020 18:32
Омичи съели маринованные грибы и оказались в коме
Сибирь 14.11.2020 16:35
Брошенную собаку приняли «на государственную службу»
Сибирь 14.11.2020 15:27
Томские власти пошли на нестандартный шаг по увеличению коек
Сибирь 14.11.2020 14:33
Самое популярное
Старейший персонаж «Ходячих мертвецов» обретет любовь
12361
Фанатов Тони Старка обескуражила новость о «Черной вдове»
4861
Assassin’s Creed Valhalla получила высокие оценки
3866
Ученые «Вектора» нашли природное средство против коронавируса
3545
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин наградил орденами сбитых в Армении вертолетчиков
•
Госдеп напугало российское «оружие Судного дня»
•
Изменен порядок предоставления жилья военным
•
Жители Карабаха сожгли дома назло Азербайджану
Как это работает
•
Как бесплатно перевести деньги по телефону
•
Подводные камни страхования от коронавируса
•
Выбираем зимнюю резину: рейтинг нешипованных «липучек»
•
Кредитная история: как работают «черные метки»
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Топ комментариев

лачинов

Ещё один знаковый человек эпохи покинул этот мир. Вечная память хорошему актеру.

Lad1972

Сдается мил человек, что ты жертва ЕГЭ, а Армену Борисовичу светлая память.

Uynachalnica

Хорошее слово нашли - отскок! Теперь и рубль у нас не падает, а отскакивает?

ponhik78

Вот вообще не повод для троллинга!

лачинов

"Если у мухи оторвать крылья, то муха перестает слышать", такой вывод сделали ученые в известном анекдоте....