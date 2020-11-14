Жители Карабаха сожгли дома назло Азербайджану

Жители переходящих Азербайджану районов Нагорного Карабаха сжигают свои дома, свидетельствуют видео в соцсетях. Армяне также разбирают магазины, жилье и подстанции, вывозят животных, домашнюю утварь, мебель.

На попавшем в Сеть видео жители города Карвачар в Нагорном Карабахе жгут свои жилища перед отъездом, передает Sputnik Армения. Карвачар находится на территории, которая должна отойти Азербайджану по соглашению, подписанному Россией, Азербайджаном и Арменией.

По документу Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, армянские и азербайджанские военные останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными.

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В зоне конфликта разместятся российские миротворцы. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Группировка будет насчитывать 1960 человек, 90 бронетранспортеров, 380 автомобилей.

Азербайджан посчитал соглашение капитуляцией Еревана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что решение подписать документ далось ему тяжело, однако в ином случае мог быть потерян весь Нагорный Карабах.