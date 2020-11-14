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Госдеп напугало российское «оружие Судного дня»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба «Адмиралтейские верфи»

Вашингтон обеспокоен разработкой в РФ необитаемых подводных аппаратов «Посейдон», которые СМИ называют «оружием Судного дня», сообщил помощник госсекретаря США по международной безопасности Кристофер Форд.

«Тревожным сигналом стала разработка в России необитаемых подводных аппаратов "Посейдон" с ядерной энергоустановкой, которые предполагается оснастить ядерными боеголовками и запускать в океан во время военного конфликта, чтобы обрушить на прибрежные города США радиоактивное цунами», — цитирует Форда пресс-служба Госдепа.

По словам американского дипломата, концепция российского оружия вызывает серьезные вопросы относительно того, может ли она быть применена в соответствии с международными правовыми нормами и принципами.

«Безусловно, Россия заявляет, что ее доктрина соответствует нормам международного права, что ее ядерное оружие предназначено лишь для обороны и сдерживания и будет применено только в крайнем случае. Остается надеяться, что это так», — уточнил представитель Госдепа.

Впервые о создании подводного аппарата «Посейдон» сообщил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в марте 2018 года. Беспилотники планируется размещать на атомных подводных лодках, они способны нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн.

Дрон при взрыве боевой части в океане порождает 25-ти метровую волну, которая буквально сметает любые сооружения на побережье. Предполагается, что «Посейдонами» вооружат АПЛ К-329 «Белгород», БС-64 «Подмосковье» и «Хабаровск» проекта 098531.

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