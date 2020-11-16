Криптовалюту легализуют: как декларировать и платить налоги

Владельцев криптовалюты обяжут декларировать крупные операции, а злостным нарушителям грозит уголовное преследование. Предполагается, что новые нормы, подготовленные Минфином, вступят в силу с 1 января 2021 года.

Кому нужно декларировать криптовалюту

Минфин России предлагает с 2021 года серьезно зарегулировать оборот цифровых денег. В случае принятия пакета поправок в законы сдавать отчет о виртуальных операциях будут обязаны все физические лица, если сумма поступлений или списаний криптовалюты за год окажется выше 600 тысяч рублей. Для подсчета суммы используют рыночную цену на цифровую валюту на дату совершения каждой операции.

Отчетность, как и по другим финансовым операциям, необходимо подавать ежегодно до 30 апреля. Таким образом, впервые сообщить о владении цифровыми активами россиянам потребуется не позднее 30 апреля 2022 года.

Криптовалюта — цифровые «квазиденьги», защищенные шифрованием и передаваемые в Сети с помощью блокчейна. Выпустить ее может любой человек, однако в инвестиционный инструмент она превращается только после начала котировок на биржах. Самой известной криптовалютой является биткоин.

За непредоставление данной информации в срок предусмотрен штраф 50 тысяч рублей. Если человек отправит налоговикам недостоверные сведения, то ему будет грозить штраф в 10% от наибольшей из двух сумм в рублевом эквиваленте — суммы поступления или суммы списания цифровой валюты.

В том случае, если владелец цифровых активов не отчитается перед налоговиками или предоставит ложные сведения об операциях на рынке криптовалют на сумму от 15 до 45 миллионов рублей, то грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей. Приговором суда ему также могут назначить принудительные работы на срок до двух лет или арест на срок до шести месяцев.

Максимальное наказание предусмотрено за аналогичные нарушения на сумму, превышающую 45 миллионов рублей. В этом случае санкции — принудительные работы на срок до пяти лет и лишение свободы на срок до трех лет. Также суд сможет оштрафовать нарушителя на сумму от 500 тысяч до 2 миллионов рублей.

Предполагается, что сделки с цифровой валютой с 2021 года можно будет оспаривать в суде. Однако российские физические и юридические лица смогут воспользоваться такой опцией только в случае, если они официально задекларировали куплю-продажу и обладание цифровыми активами.

Как именно легализуют криптовалюту

С 2021 года криптовалюта получит официальный статус в России. Принятый в минувшем июле закон дает определение таким финансовым активам — это цифровые права, инвестиционный инструмент для граждан. Выпуск, учет и обращение прав возможен только через внесение записей в информационной системе на основе так называемого распределенного реестра — блокчейна.

Цифровая валюта сможет легально быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида на другой. При этом она не способна стать средством платежа в стране, то есть покупка товаров или услуг с помощью цифровых валют в России останется незаконной. Есть нюанс — расплачиваться за товары и услуги криптовалютой в других странах закон не запрещает.

Операторами обмена цифровых финансовых активов с правом проводить сделки купли-продажи станут российские банки и биржи. Регулировать их работу будет Центробанк, регулятор составит список легальных площадок для сделок с цифровыми активами, их включат в специальный реестр.

Центробанк России с 1 января 2021 года также установит лимит для легальных инвестиций в криптовалюту. Неквалифицированные инвесторы смогут свободно приобретать в России цифровые финансовые активы на общую сумму 600 тысяч рублей в течение одного года, фактически это защитная мера для простых граждан.

Чтобы купить больший объем криптовалюты, потребуется статус квалифицированного инвестора. Такой статус автоматически дается, если человек уже владеет цифровыми активами на сумму более 6 миллионов рублей. Однако лимит не означает полный запрет — гражданина за его нарушение не накажут, правила предназначены для площадок, торгующих криптовалютой.

Еще один важный аспект — после официального признания криптовалюты имуществом такой актив начнут облагать налогом. Согласно проекту закона, купля-продажа цифровых валют приравнены к сделкам по купле-продаже имущества, поэтому гражданину нужно будет заплатить НДФЛ. Нюансы конкретных расчетов налога на доходы от криптовалют пока остаются неясными.