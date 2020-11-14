Наставники девятого сезона «Голоса» сформировали свои команды

Этап слепых прослушиваний в девятом сезоне шоу «Голос» завершился. Наставники выбрали в свои команды по 12 участников, которые перешли в следующий этап.

В команде каждого наставника по 12 участников. Следующим этапом станут поединки. В каждом Поединке двое представителей одной команды исполняют вместе одну песню и в следующий этап проходит лучший по мнению Наставника. На этом этапе проект покидает половина участников и в командах остается по шесть человек.

Состав команд в девятом сезоне «Голоса»

Сергей Шнуров: Ольга Дианова, Мария Русакова, Богдан Кияшко, Игорь Завазальский, Лейла Мурадова, Анна Александрова, Жан Милимеров, Надежда Самкова, Роман Архипов, Евгений Панчехин, Оксана Устина, Юрий Гордиенко.

Полина Гагарина: Гор Испирян, Иоаннис Кофопулос, Иван Харитонов, Кристина Королькова, Кирилл Суслов, Александра Славгородская, Александра Мостовяк, Сафаэль Мишиев, Даниил Дудин, Ксения Коламбацкая, Яна Габбасова, Ранди Хунко.

Валерий Сюткин: Александр Еловских, Олег Шерин, Ксения Павроз, Руслан Воротников, Олег Аккуратов, Сурен Платонов, Михаил Жигалев, Алексей Лысенко, Дмитрий Венгеров, Эленэ Нинидзе, Анастасия Шугалей, Саркис Эдвардс.

Баста: Фантине Притула, Иван Аваков, Сергей Замков, Елизавета Пурис, Юлия Лунегова, Марина Строкаченко, Гульшан Бегимов, Александра Будникова, Василий Пасечник, Александра Болдарева, Кристина Светличная, Максим Коковин.