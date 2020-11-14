Путин подписал секретный план обороны России

Президент Владимир Путин подписал указ о введении в действие с 1 января 2021 года плана обороны России до 2025 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

План состоит из серии документов военного планирования, его содержание засекречено. «Ввести с 1 января 2021 года в действие план обороны Российской Федерации на 2021-2025 годы», — говорится в указе.

Указ подписан «в целях осуществления мероприятий в области обороны», говорится в тексте. Предыдущий такой документ, срок действия которого ограничен 2020 годом, был принят в ноябре 2015 года.

Первый в истории план обороны России был утвержден в январе 2013 года. В нем были обозначены потенциальные риски, угрозы безопасности для государства, увязаны действия по развитию вооруженных сил, реализации программ вооружения и мобилизационной подготовке.

В декабре 2014 года Путин ввел в действие новую военную доктрину России. Ее основным отличием стало расширение перечня потенциальных внутренних и внешних угроз. В частности, в них вошли информационное воздействие, а также разжигание межнациональной и межрелигиозной розни.