Поразивший всех участник «Голоса» выбрал малословного наставника

Участник слепых прослушиваний «Голоса» Юрий Гордиенко поразил наставников своим выступлением, когда все на перебой пытались заманить его в свою команду, певец сделал неожиданный выбор.

Уроженец Украины Юрий Гордиенко исполнил песню «Игрушки» Леонида Агутина. После первой строчки «Как же мне плохо без тебя», красную кнопку нажал Баста. Следом повернулись Валерий Сюткин и Сергей Шнуров, в последние минуты обернулась Полина Гагарина.

Наставники отметили, что Гордиенко сумел по-своему исполнить известную песню и похвалили музыканта за отличное выступление. Баста, Гагарина и Сюткин начали разными способами заманивать интересного артиста в свои команды, а Шнуров лишь спросил, чем молодой человек занимается по жизни.

Когда пришло время выбирать, Юрий Гордиенко уверенно отправился в команду своего земляка — Сергея Шнурова.