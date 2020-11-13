Instagram получил секретный режим

Пользователи Instagram и Facebook Messenger получат возможность отправлять самоуничтожающиеся сообщения в секретном режиме, сообщается в официальном блоге разработчиков.

Такие исчезающие сообщения ранее получили почти все популярные мессенджеры и соцсети, при этом пользователи Instagram неоднократно просили разработчиков добавить аналогичную функцию.

В режиме Vanish Mode сообщения уничтожаются, как только собеседник покинул беседу. Пользователь будет предупрежден, если его собеседник сделал скриншот беседы в секретном режиме.

В Facebook Messenger уже использовались исчезающие сообщения как часть функции «секретных чатов», однако для каждого такого сообщения надо было настроить собственный таймер на уничтожение. Теперь их использование упростится.

Пока секретный режим Vanish Mode доступен для пользователей США, однако в ближайшее время он начнет работать по всему миру.