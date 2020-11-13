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Группа AC/DC выпустила новый альбом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Weatherman90 / CC BY-SA 3.0

Легендарная рок-группа AC/DC выпустила новый альбом «Power Up», студийная пластинка стала 17-ой по счету для австралийского коллектива. Предыдущая работа рокеров вышла в 2014 году.

В альбом вошли 13 новых треков, при этом две песни были представлены ранее в виде синглов. В записи приняли участие барабанщик Фил Радд, вокалист Брайан Джонсон, басист Клифф Уильямс, гитарист Ангус Янг и ритм-гитарист Стиви Янг.

Музыканты посвятили альбом скончавшемуся в 2017 году одному из основателей группы Малькольму Янгу. Он и его брат Ангус — авторы большинства треков на новой пластинке.

AC/DC — австралийская рок-группа, сформированная в Сиднее в ноябре 1973 года. Коллектив продал свыше 200 миллионов экземпляров альбомов по всему миру. Самым успешным считается альбом Back in Black.

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