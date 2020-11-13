Мэр Томска Иван Кляйн и акционер ОАО «Томское пиво», задержанный по подозрению в превышении должностных полномочий, по итогам 2019 года стал самым богатым мэром Сибири. Семейный доход на двоих с женой у них составил более 420 миллионов рублей.

Кляйн задекларировал доход за 2019 год в размере 291 миллион рублей. Доход его супруги Галины Кляйн, являющейся директором ОАО «Томское пиво», составил в 133 миллиона рублей. Таким образом Кляйн стал самым богатым мэром Сибири, заработав в десятки раз больше некоторых градоначальников.

Например, мэр Абакана Алексей Лёмин задекларировал доход размером в 2,8 миллиона рублей, а его супруга — 644 тысячи. Мэр Кемерова Илья Середюк задекларировал годовой доход в размере 2,9 миллиона рублей.

#Громкое дело Трое в лодке: первая реакция на задержание мэра Томска

Мэр Омска Оксана Фадина заработала 5,6 миллиона рублей, глава Красноярска Сергей Еремин заработал — 2,8 миллиона, а его супруга 1,3 миллиона.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заработал 3,63 миллиона рублей, его жена — 1,55 миллиона рублей.

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков задекларировал годовой доход в размере 5,7 миллиона рублей. Его супруга — 317 тысяч.

Руководитель читинской городской администрации Александр Сапожников заработал за 2019 год немногим более 2 миллионов рублей рублей, а его жена 644 тысячи.

Глава Барнаула за 2019 год Вячеслав Франк в должности первого замглавы администрации города заработал 1,7 миллиона рублей. У супруги доходов не было. Доход главы администрации Горно-Алтайска Ольги Сафроновой составил 1,7 миллиона рублей. Ее мужа — 799 тысяч.

Неизвестные доходы мэров

Мэр Иркутска Руслан Болотов утвержден на этот пост в 2020 году и имел право не предоставлять данные о доходах за 2019 год, пишет «Ирсити» со ссылкой на представителя пресс-службы мэрии.

Болтов до 2020 года занимал должность замгубернатора регионального правительства, а затем врио председателя правительства. В 2018 году, согласно декларации он заработал 3,5 миллиона рублей.

Мэр Кызыла Карим Сагаан-оол в 2018 году заработал 5,4 миллиона рублей. Сведений о доходах за 2019 года на сайте администрации не предоставлено.