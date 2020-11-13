Кремль обратил внимание на жесткость задержания мэра Томска

Жесткость задержания мэра Томска Ивана Кляйна, вероятнее всего, связана с тяжестью подозрений в его адрес, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кляйна задержали утром в пятницу в мэрии Томска. Спецназ ФСБ надел на него наручники прямо во время рабочего совещания.

«Вы знаете, я не знаю, всю тяжесть подозрений, которые имеются в отношении мэра Томска, но мы действительно обратили внимание, что достаточно жестко, во время мероприятия [задержали], наверное, это связано с тяжестью подозрений, вменяемых ему», — приводит РИА Новости слова Пескова.

По данным следствия, в 2016 году мэр, будучи главным акционером предприятия «Томское пиво», дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации города внести в геоинформационную систему «ГеоКад» недостоверные данные о наличии санитарно-защитной зоны земельного участка ОАО и на основании этого не менять территориальную зону.

В отношении мэра возбудили уголовное дело о превышении полномочий. Ему грозит до семи лет лишения свободы. По версии следствия, мэр Томска превысил полномочия, действуя в интересах компании «Томское пиво».