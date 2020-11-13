Водке повысят минимальную цену

Минимально допустимая розничная цена поллитровки водки с 1 января 2021 года вырастет на 5,65%, соответствующий приказ подписал министр финансов Антон Силуанов. Стандартная бутылка 40-градусой водки будет стоить минимум 243 рубля.

Кроме водки, подорожает самое дешевое шампанское и коньяк. Так, с 1 января 2021 года игристое вино не допускается продавать в магазинах по цене ниже 169 рублей за бутылку емкостью 0,75 литра. Сейчас минимально допустимая цена такой бутылки составляет 164 рубля.

С 433 до 446 рублей с 1 января повышается минимальная стоимость при продаже в магазине полулитра коньяка, подорожание составит 3%. На 2,85%, подорожает полулитровая бутылка самого дешевого бренди, кальвадоса и других дистиллятов — с 315 до 324 рублей.

Согласно действующим правилам, власти устанавливают минимальные цены на алкоголь крепостью выше 28%. Предполагается, что минимальные розничные цены помогают бороться с «теневым» сектором алкогольного рынка.

Минимальные цены на некоторые виды алкоголя, в том числе водку, устанавливаются в России с 2009 года, их расчет проводится Минфином. Последний раз минимальные цены на водку, коньяк и шампанское повышались 1 января 2019 года.