ФАС объяснила рост цен на сахар

Рост цен на сахар является отскоком после длительного периода падения его стоимости, сообщил начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы Андрей Тенишев.

«Статистически сахар подорожал, но вообще это некий отскок цен на сахар после их длительного падения, которое продолжалось до конца прошлого года. Если не смотреть на ретроспективу, этот отскок можно принять за резкий рост цен», — пояснил Тенишева в интервью РИА Новости.

По данным Росстата, на 9 ноября килограмм сахара стоил 50,6 рубля — это в 1,6 раза больше, чем на 9 января (31,21 рубля). Цены активно росли весной. Рост продолжился и осенью.

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При этом в последние годы производство сахара в России превышает потребление. Так, в 2019-2020-м сельскохозяйственном году его произвели порядка 7,6 миллиона тонн, а потребили около шести миллионов. В результате сформировались существенные товарные запасы, что и повлияло на снижение цен.