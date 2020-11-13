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Роскомнадзор завел Telegram-канал

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Роскомнадзор сообщил о создании собственного Telegram-канала, за запрет которого ведомство боролось в течение двух лет. 

«Мы тут подумали и решили: если вам удобнее читать новости Роскомнадзора в Telegram, значит у вас должна быть такая возможность», — говорится в официальном Twitter-аккаунте надзорного органа.

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Пользователи Сети бурно отреагировали на новость. В комментариях к посту Роскомнадзора появилось много шуток на эту тему.

Юзеры написали, что надзорный орган должен бороться со злом, а не примыкать к нему, а также пошутили, что теперь Павел Дуров должен заблокировать их канал в Telegram в отместку.

Российские власти предъявили претензии к Telegram после того, как компания отказалась передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений. Сначала мессенджер оштрафовали, весной 2018 года Роскомнадзор обратился в суд с заявлением о блокировке Telegram. 18 июня 2020 года ведомство сняло требования по ограничению доступа к мессенджеру.

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