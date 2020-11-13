Зеленский станет ежедневно рассказывать новости украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский станет рассказывать украинцам новости о ключевых событиях в формате «без посредников, манипуляций, а главное без лжи».

«Хороших новостей на каналах разных наших влиятельных бизнесменов и политиков или нет, или позитив, к сожалению, превращается в негатив. На белое очень часто говорят черное», — сказал Зеленский на видео, которое разместил в Telegram-канале.

По слова президента Украины, в отличие от предшественников, не имеет собственного телеканала или иных СМИ. «Поэтому я решил, что буду сам рассказывать вам о событиях рабочего дня, без посредников, без манипуляций, а главное без лжи», — подчеркнул глава государства.

Зеленский сейчас легкими симптомами коронавируса находится на лечении в больнице.