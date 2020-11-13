НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский станет ежедневно рассказывать новости украинцам

Источник:
Sibnet.ru
214 4
Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский станет рассказывать украинцам новости о ключевых событиях в формате «без посредников, манипуляций, а главное без лжи».

«Хороших новостей на каналах разных наших влиятельных бизнесменов и политиков или нет, или позитив, к сожалению, превращается в негатив. На белое очень часто говорят черное», — сказал Зеленский на видео, которое разместил в Telegram-канале.

По слова президента Украины, в отличие от предшественников, не имеет собственного телеканала или иных СМИ. «Поэтому я решил, что буду сам рассказывать вам о событиях рабочего дня, без посредников, без манипуляций, а главное без лжи», — подчеркнул глава государства.

Зеленский сейчас легкими симптомами коронавируса находится на лечении в больнице.

Еще по теме
Песков объяснил, почему Россия приняла извинения за сбитый Ми-24
Российские миротворцы вошли в Карабах
Азербайджан посчитал конфликт в Карабахе урегулированным
Москва ответит «зеркалом» на санкции из-за дела Навального
смотреть все
Политика #Мир #Курьезы
КАРТИНА ДНЯ
•
Песков объяснил, почему Россия приняла извинения за сбитый Ми-24
•
ФАС объяснила рост цен на сахар
•
Задержан мэр Томска
•
Зеленский станет ежедневно рассказывать новости украинцам
Подробности
•
Третий пошел: задержан самый богатый сибирский мэр
•
МРОТ пересчитают: кому станет лучше
•
Бесплатная доставка врачей разрослась в стихийное движение
•
Путин остановил войну: что изменится в Карабахе?
Как это работает
•
Выбираем зимнюю резину: рейтинг нешипованных «липучек»
•
Кредитная история: как работают «черные метки»
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
От сигареты до томографа: где поджидает радиация
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Трое в лодке: первая реакция на задержание мэра Томска
Сибирь 13.11.2020 19:08
Третий пошел: задержан самый богатый сибирский мэр
Сибирь 13.11.2020 18:40
Мобильный морг появился у госпиталя в Барнауле
Сибирь 13.11.2020 17:55
Школьные каникулы закончились в Алтайском крае
Сибирь 13.11.2020 17:15
Самое популярное
Старейший персонаж «Ходячих мертвецов» обретет любовь
12166
Сериал «Бомба»: от любви до ядерного оружия
8463
Фанатов Тони Старка обескуражила новость о «Черной вдове»
4667
Врач «скорой» со слезами умоляла госпитализировать старушку
3444
Обсуждение (4)
КАРТИНА ДНЯ
•
Песков объяснил, почему Россия приняла извинения за сбитый Ми-24
•
ФАС объяснила рост цен на сахар
•
Задержан мэр Томска
•
Зеленский станет ежедневно рассказывать новости украинцам
Как это работает
•
Выбираем зимнюю резину: рейтинг нешипованных «липучек»
•
Кредитная история: как работают «черные метки»
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
От сигареты до томографа: где поджидает радиация
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Азербайджан сбил российский вертолет над территорией Армении
39
Путин заявил о прекращении войны в Карабахе
35
Российские военные выдвинулись из Армении в Нагорный Карабах
32
Трамп отказался признавать поражение на выборах
26
Лукашенко объявил Белоруссию ядерной державой
22