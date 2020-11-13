Дочка группы «ВИС» выиграла конкурс на вывоз 75% новосибирских отходов

Пять из шести конкурсов на вывоз твердых коммунальных отходов в Новосибирской области с 2021 по 2023 годы выиграла дочерняя компания группы «ВИС» «ЭкоТранс-Н».

Региональный оператор «Экология-Новосибирск», входящая в группу «ВИС», заключила контракт на вывоз 75% отходов в Новосибирской области с другой дочкой группы «ВИС» — «ЭкоТранс-Н».

«По результатам проведения конкурса на четыре из шести лотов было подано по одной заявке. Они поступили от ООО "ЭкоТранс-Н". По лоту №5 на сумму 1,7 миллиарда рублей победителем признано МУП "САХ", при этом снижение цены составило 10%. Еще по одному лоту на общую сумму 407 миллионов рублей, в котором в результате торгов победило ООО "ЭкоТранс-Н", снижение цены составило 14%», — сказали ТАСС в пресс-службе «Экологии-Новосибирск».

Общая сумма объявленных аукционов составляла 11,6 миллиарда рублей. По итогам торгов МУП «Спецавтохозяйство» получило контракты на сумму 1,6 миллиадра рублей, компания будет вывозить отходы из Кировского, Первомайского и Советского районов Новосибирска, рабочих поселков Кольцово и Краснообск и шести сельсоветов.

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Компания «ЭкоТранс-Н» получит 9,8 миллиарда рублей на транспортировку 75% от общего объема услуг по транспортировке ТКО в Новосибирской области.

Отсутствие конкуренции на торгах в компании объясняют нестабильной ситуацией на региональном рынке ТКО и отсутствием прогнозируемой тарифной политики.

Ранее представитель группы «ВИС» говорил, что из-за низких тарифов на вывоз мусора «Экологии-Новосибирск» было нечем платить зарплаты сотрудникам, сейчас половина работников компании попадают под сокращения. Чтобы исправить ошибочно низкие тарифы ФАС заставила департамент по тарифам области повысить цену за мусор в регионе на 23 рубля с человека, сейчас он составляет 83 рубля.