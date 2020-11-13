Ученики 6-10 классов в Новосибирске уйдут на дистанционку

Школьники Новосибирска 16 ноября выйдут с каникул, ученики 6-10 классов будут учиться дистанционно, сообщает пресс-центр мэрии.

В школы с понедельника выйдут ученики с 1-5 и 11 классов. Ученики 6-10 классов будут обучаться дистанционно. В очном формате продолжат работать 15 коррекционных школ и одна школа-интернат № 133.

В школах города обучение может проходить в очной, очно-заочной или заочной форме. Если родители хотят перевести ребенка (учащегося 1-5 и 11 классов) на дистанционное обучение, им необходимо написать заявление, указав в нем сроки обучения в заочной форме, и передать в администрацию школы. В таком случае ученик в праве обучаться по индивидуальному плану.

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«Ситуация сейчас отличается от той, что была в марте. Во-первых, 60% детей все-таки будут учиться очно. Во-вторых, в образовательных учреждениях укреплена материально-техническая база: 95 школ города получили дополнительные комплекты оборудования, которое способствует дистанционному формату – это по два полноценных класса ноутбуков, интерактивные доски и другая техника», — сказал начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев.

В Новосибирской области растет число заражений коронавирусом. За последние сутки с новой инфекцией столкнулись 184 человека, выздоровели 128 человек, умерли четверо.