Неделя в Восточной Сибири начнется с похолодания

Неделя в Восточной Сибири начнется с небольшого похолодания. Столбик термометра в понедельник днем не поднимется выше нуля, а ночью по северу ожидается до -29 градусов, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

В Забайкальском крае преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура ночью -13… -18, при прояснении до -27 градусов. Днем -2… -7, местами -10… -15 градусов.

По Бурятии преимущественно без осадков. Ветер восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью -12… -17, по северо-востоку -19… -24, местами до -29 градусов. Днем -2… -7, по северу -11… -16 градусов.

По Иркутской области местами небольшой снег. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Температура ночью -6… -11, при прояснении -16… -21, в северных районах до -27. Днем -2… -7, местами -12... -17, по северу до -23 градусов.