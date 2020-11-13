Международный канал об искусстве стал доступен абонентам Ростелекома

Международный телеканал об искусстве «Museum HD» стал доступен со среды абонентам Интерактивного ТВ, Интерактивного ТВ 2.0. и WINK в пакетах «Оптимальный» и «Продвинутый», сообщила пресс-служба ПАО «Ростелеком».

Зритель может увидеть телепередачи о лучших картинных галереях и музеях мира: Эрмитаж, Лувр, музей Орсе, и познакомиться с самыми известными в истории человечества картинами. Канал также охватывает такие направления, как изобразительное искусство, арт-поп, архитектура и дизайн, фотография и видео.

Например, программа «Мастерская художника» рассказывает о том, где создавались легендарные произведения. Проект «Архитектура и дизайн» покажет самые интересные здания и сооружения, познакомит с их особенностями. А программа «Поп арт» познакомит зрителя с уличным искусством, перформансом и диджитал-арт.