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Похолодание до -20 придет в Новосибирскую область

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Похолодание началось в Новосибирской области, в начале следующей недели температуры местами опустятся до -20 градусов, сообщил Sibnet.ru в пятницу пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

По словам синоптика, в ночь на пятницу в регион пришел циклон из районов Казахстана. Он принес с собой сильные снегопады, за половину суток в Новосибирской области выпала треть месячной нормы осадков.

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«Мы предполагаем, что погода будет более спокойной. Будут действовать слабо развивающиеся циклонические системы, вызывать слабые осадки в виде снега», – рассказал собеседник.

Наиболее снежным днем в ближайшее время ожидается понедельник. Предполагается, что температуры будут понижаться. Ночами в выходные будет -5…-10, по северным районам – до -17 градусов. В дневные часы – -2…-7 градусов.

В начале следующей недели, по данным синоптиков, похолодает сильнее – ночью до 10-14, местами до 20 градусов ниже нуля, в дневные часы будет -6…-11 градусов.

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