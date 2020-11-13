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Треть месячной нормы снега выпала в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Треть месячной нормы осадков выпала за половину суток в пятницу в Новосибирской области, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Погода резко изменилась, у нас вышел сегодня ночью волновой подвижный циклон из районов Казахстана. Циклон был очень подвижный, с большими перепадами атмосферного давления», – рассказал синоптик.

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Он пояснил, что, когда над территорией проходит центр циклона, он вызывает сильные осадки. По области за полусутки выпало 10-15 миллиметров снега – это треть месячной нормы.

Также в Новосибирской области усилился ветер, началось похолодание. Метеостанция в Карасуке зафиксировала температуру в -11 градусов, в Новосибирске ночью было -5 градусов. Предполагается, что в ближайшие дни температуры будут еще опускаться.

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DYNAMO7294

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Uynachalnica

А для тех у кого превышают 5 млн. в день?

nicollaich

Сейчас богатые резко обеднеют до НГ-2021.

Archangel3339

ЦитатаРоссияне поддержали ее в ходе общенационального голосованияМного ли её поддержали на самом деле?...

-Керя-

Хоть одна поправка то заработала кроме обнуления кто знает?