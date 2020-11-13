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Ургант пошутил про интернет в Омске после истории студента на березе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Ведущие Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев в «Вечернем Урганте» пошутили про интернет в Омской области после обращения студента с березы к губернатору региона.

Житель омской деревни записал видео, в котором обратился к губернатору региона Александру Буркову. Молодой человек пожаловался, что не может обучатся дистанционно из-за плохого интернета. Чтобы выходить на связь с преподавателями, ему приходится идти в лес за 300 метров от дома и залазить на березу.

«А на березе то интернет откуда? Это скворцы улетели, а роутер оставили?» — пошутил Хрусталев.

Иван Ургант обеспокоился, что местные охотники могут перепутать парня с животным и подстрелить.

«Услышал ли губернатор это обращение? Я уверен, что услышал и занялся этим вопросом. Березу уже спилили, чтобы сделать из нее дрова и отопить избу, в которой стоит главный сервер Омской области», — сказал Ургант.

Местные власти пока не отреагировали на обращение молодого человека, зато в вузе студента обещали перевести на индивидуальный план обучения, который не предполагает регулярного выхода в интернет.

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