Apple Watch признали средством для лечения ночных кошмаров

Умные часы Apple Watch стали частью цифровой платформы NightWare, созданной для лечения ночных кошмаров. Использование этой системы официально разрешило американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Сон — важнейший компонент оздоровительной терапии, но если человек мучится от кошмаров, он не может полноценно отдыхать и восстанавливаться.

Принцип работы NightWare основан на изучении характеристик сна пациента. Система через сенсоры Apple Watch анализирует сердечный ритм, дыхание, движения тела, чтобы научиться распознавать появление кошмара.

После анализа она будет подавать через часы легкую вибрацию, чтобы отвлечь человека, но не разбудить его, пишет портал «Техкульт» со ссылкой на разработчиков.

Сейчас применение этого средства возможно только по назначению врача. Кроме того, его нельзя использовать обособленно, только в составе комплексного лечения.