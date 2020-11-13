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Иркутянин требовал у работодателя 50 тысяч за головокружения и стресс

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Житель Приангарья, работающий помощником бурильщика, обратился в суд с требованием взыскать с работодателя задолженность по заработной плате, а также заплатить за депрессию, головокружения и стресс, сообщила пресс-служба Куйбышевского районного суда Иркутска.

Мужчина обратился в суд с требованием взыскать с работодателя задолженность по зарплате в размере 123-х тысяч рублей. Помощник бурильщика заявил, что потеря доходов нанесла ему и моральный вред. Он впал в депрессию, стрессовое состояние, у него начались головокружения и бессонница. За это он потребовал заплатить ему 50 тысяч рублей.

Суд постановил, что работодатель обязан выплатить задолженность по зарплате в полном объеме. Но за нравственные страдания бурильщику положено три, а не 50 тысяч рублей.

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Взыскать внушительную сумму за компенсацию морального вреда в подобных делах крайне сложно. Суд не может основываться только на заявлении истца «я страдал, переживал, пожалуйста, миллион мне выплатите», прокомментировал Sibnet.ru директор юридической компании «Финправ» Вадим Бадмаев.

«Это не является доказательством… Потребуется получить медицинские показания, доказывающие причинно-следственную связь...Например, что нельзя волноваться в связи с особенностями здоровья, и любые переживания несут крайне тяжелые последствия», — отметил юрист.

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