Глава Алтая поборол коронавирус

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин выздоровел от коронавируса и вернулся к очной работе, сообщил SIbnet.ru представитель правительства региона в пятницу. Чиновник болел 10 дней.

Хорохордин получил положительный результат на коронавирус 3 ноября после планового тестирования. Он рассказывал в Instagram, что заболевание проходит бессимптомно, а состояние удовлетворительное.

Глава продолжал работу дистанционно. В пятницу он вернулся к очной работе, у него запланировано заседание оперативного штаба.

Большинство глав сибирских регионов уже перенесли COVID-19 — это губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, глава Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Омской области Александр Бурков, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Тувы Шолбан Кара-Оол и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.