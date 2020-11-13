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Премия «Музыкант года» досталась неоднозначному персонажу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © morgen_shtern, instagram.com/morgen_shtern

Рэп-исполнитель Моргенштерн получил премию журнала GQ «Человек года» в номинации «Музыкант года», победителя выбирали читатели с помощью голосования, сообщается на сайте издания.

Премия «Человек года» вручается ежегодно мужским журналом GQ в нескольких номинациях. Читатели издания голосуют за главного актера, режиссера, продюсера, музыканта, ресторатора, бизнесмена, автора, лицо с экрана, спортсмена. А главную награду — «Человек года» — присуждают создатели премии. 

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В 2020 году выделять человека года не стали. Награду переименовали в «Люди года» и вручили всем врачам, борющимся с COVID-2019. Только Моргенштерн, судя по всему, решил, что и главная награда досталась ему.

«Не знаю, как вы, ребята, а я не хочу просыпаться в мире, где человеком и музыкантом года становится Моргенштерн. За что нам это, 2020?» — сказал о своей победе артист в Instagram.

Дело в том, что на статуэтке написано и название самой премии —«Человек года», и номинация, в которой он победил — «Музыкант года». В любом случае, Моргенштерн пренебрег наградой, и в видео, записанном в stories Instagram, демонстративно отшвырнул ее в салоне автомобиля.


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