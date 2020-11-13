Учащийся на березе омский студент попросил у губернатора интернет

Блогер из деревни под Омском Алексей Дудоладов записал видеообращение к губернатору Александру Буркову, где рассказал, что вынужден учиться на березе, так как у него дома плохо ловит интернет.

Дудоладов из села Станкевичи Называевского района Омской области стал известен в TikTok под ником «Леха из деревни». Он записывал прямые эфиры с березы. Молодой человек учится в Омском институте водного транспорта, который так же, как и другие вузы, отправили на дистанционку.

«Дома у меня есть интернет, но только 2G, к сожалению, я не могу выйти в образовательную среду, потому что он просто не грузит. Мне приходится ходить в лес в 300 метрах от деревни, забираться на березу, высота которой 8 метров, и выходить в Zoom, чтобы пообщаться с преподавателями и доказать, что я не пропускаю просто так», – рассказал Дудоладов в своем видео.

Блогер обратился к Буркову с вопросом, как быть тем, у кого нет хорошего интернета, и добавил, что уже переболел пневмонией, потому что находиться на березе холодно, «уже не май месяц».

На видео отреагировали в вузе –студента обещали перевести на индивидуальный план обучения, который не предполагает регулярного выхода в интернет.