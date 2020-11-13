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Продажи новых iPhone Pro Max и 12 Mini стартовали в России

Источник:
ТАСС
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Фото: © Apple

Продажи новых смартфонов компании Apple — iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Mini — стартовали в России в пятницу. Спрос на новые модели на этапе предзаказа, стартовавшего 6 ноября, оказался выше, чем на модели 11-й серии и уже вышедшие новинки — 12 и 12 Pro.

«Мы ожидаем достаточно товара на старте продаж как для тех, кто сделал предзаказ онлайн, так и для тех, кто придет забрать свой новый телефон в магазины сети re:Store», — сообщили ТАСС в re:Store.

Ретейлеры уверены, что в наступивший высокий предновогодний сезон новинок хватит всем желающим. «Все поставки осуществляются регулярно, поэтому в даже случае, если первая партия товара моментально подойдет к концу, желающим не придется долго ждать появления смартфонов в нашей сети», — отметили в компании «Связной».

Ретейлеры и операторы связи отметили высокий спрос на iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Mini на этапе предзаказа. В «Связном» количество предварительных заявок на iPhone 12 Pro Max на 30% превысило предзаказы на iPhone 11 Pro Mаx в 2019 году.

Лидером предзаказа стала версия Pro Max. Наибольшей популярностью новинка пользуется в цвете «тихоокеанский синий» в конфигурации на 256 гигабайт. Хитом предзакзов iPhone 11 Mini стала модель в синем цветовом решении на 128 и 256 гигабайт.

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Стоимость iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max в России начинается от 99 990 рублей и от 109 990 рублей соответственно, в зависимости от объема памяти. Стоимость iPhone 12 Mini составит в России от 69 990 рублей, iPhone 12 — от 79 990 рублей.

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Топ комментариев

DYNAMO7294

Для них налоговые каникулы и льготы

Uynachalnica

А для тех у кого превышают 5 млн. в день?

nicollaich

Кремль умеет удивляться?Я полагал, что там умеют лишь удивлять.

nicollaich

Сейчас богатые резко обеднеют до НГ-2021.

Archangel3339

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