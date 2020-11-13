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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские миротворцы вошли в Карабах

Источник:
ТАСС
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Фото: © Минобороны России

Основные силы российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе начали развертывание в зоне ответственности — вошли в столицу региона и начали организацию наблюдательных постов, сообщил журналистам представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В ночь на вторник, 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В зону конфликта разместятся российские миротворцы. Контингент, основу которого составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

«Миротворческий батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, совершив марш вошел в город Степанакерт. Вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре развернуты 10 наблюдательных постов», — цитирует ТАСС Конашенкова.

По его словам, подразделения миротворческого контингента взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин — совхоз Лысогорский с выставлением шести временных наблюдательных постов.

Конашенков добавил, что прибывшие в Армению российские миротворцы совершают марш в город Горис. «Подразделения 2-го батальона миротворческого соединения, прибывшие сегодня, после разгрузки на аэродроме Эребуни совершают трехсоткилометровый марш в район сосредоточения у населенного пункта Горис», — пояснил он.

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По словам генерала, для выполнения миротворческих задач, предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих организовано непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении по прямым каналам связи.

Тема: Карабахский конфликт
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Оборона #Армия #Военная политика #Конфликты #Мир #Россия
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Топ комментариев

DYNAMO7294

Для них налоговые каникулы и льготы

Uynachalnica

А для тех у кого превышают 5 млн. в день?

nicollaich

Кремль умеет удивляться?Я полагал, что там умеют лишь удивлять.

nicollaich

Сейчас богатые резко обеднеют до НГ-2021.

Archangel3339

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