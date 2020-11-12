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Евросоюз отверг российскую вакцину от коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © sputnikvaccine.com

Власти Евросоюза отказались от идеи закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» из-за ориентации на европейских производителей, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

«Наша стратегия ориентируется на компании, которые производят вакцины в Евросоюзе», — цитирует чиновника ТАСС.

Представитель Евросоюза при этом отметил, что ЕС продолжит вести переговоры со всеми компаниями, которые занимаются производством препаратов для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Ранее Еврокомиссия утвердила контракт с немецкой компанией BioNTech и американским концерном Pfizer на предзаказ до 300 миллионов доз вакцины от коронавируса, они должны быть поставлены в течение 2021 года.

Планируется, что вакцина американской разработки будет производиться на территории Европы, для этого используют производственные мощности крупнейших фармацевтических компаний.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

DYNAMO7294

Для них налоговые каникулы и льготы

Uynachalnica

А для тех у кого превышают 5 млн. в день?

nicollaich

Кремль умеет удивляться?Я полагал, что там умеют лишь удивлять.

nicollaich

Сейчас богатые резко обеднеют до НГ-2021.

Archangel3339

ЦитатаРоссияне поддержали ее в ходе общенационального голосованияМного ли её поддержали на самом деле?...