Евросоюз отверг российскую вакцину от коронавируса

Власти Евросоюза отказались от идеи закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» из-за ориентации на европейских производителей, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

«Наша стратегия ориентируется на компании, которые производят вакцины в Евросоюзе», — цитирует чиновника ТАСС.

Представитель Евросоюза при этом отметил, что ЕС продолжит вести переговоры со всеми компаниями, которые занимаются производством препаратов для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Ранее Еврокомиссия утвердила контракт с немецкой компанией BioNTech и американским концерном Pfizer на предзаказ до 300 миллионов доз вакцины от коронавируса, они должны быть поставлены в течение 2021 года.

Планируется, что вакцина американской разработки будет производиться на территории Европы, для этого используют производственные мощности крупнейших фармацевтических компаний.