НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

PlayStation 4 продлили жизнь

Источник:
Sibnet.ru
169 0
Фото: FaruSantos / Attribution-ShareAlike License

Переход с PlayStation 4 на консоль пятого поколения займет около трех лет, все это время Sony будет выпускать игры для устаревшей приставки, сообщил глава по развитию платформ компании Хидеки Нисино.

По мнению Нисино, до конца переходного периода разработчики контента вряд ли смогут раскрыть потенциал новых консолей в полной мере, поэтому PlayStation 4 на трехлетний срок останется актуальной, пишет издание AV Watch.

Sony намерена сохранить базу современных игр для приставок разных поколений, так как PlayStation 5 изначально разрабатывалась с учетом обратной совместимости. Поэтому ряд игр для пятого поколения консоли будут запускаться на старых приставках.

Пока Sony просит разработчиков разрабатывать игры с учетом сразу двух консолей — PlayStation 4 и PlayStation 5. Однако после 2023 года новые игры постепенно перестанут поддерживаться четвертым поколением.

Выход консоли PlayStation 5 в России состоится уже 19 ноября 2020 года. Цена обычной версии консоли составит 46 990 рублей, удешевленная версия без дисковода обойдется в 37 999 рублей.

Еще по теме
Стартовали продажи нового поколения консолей Xbox
Стала известна цена PlayStation 5 в России
Microsoft представила бюджетную консоль Xbox Series S
Подсчитано число увлекающихся видеоиграми людей
смотреть все
Игры #Консоли
КАРТИНА ДНЯ
•
Москва ответит «зеркалом» на санкции из-за дела Навального
•
Евросоюз отверг российскую вакцину от коронавируса
•
Азербайджан посчитал конфликт в Карабахе урегулированным
•
Лавров отверг претензии Турции на размещение военных в Карабахе
Подробности
•
МРОТ пересчитают: кому станет лучше
•
Бесплатная доставка врачей разрослась в стихийное движение
•
Путин остановил войну: что изменится в Карабахе?
•
Портрет президента: кто такой Джо Байден
Как это работает
•
Выбираем зимнюю резину: рейтинг нешипованных «липучек»
•
Кредитная история: как работают «черные метки»
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
От сигареты до томографа: где поджидает радиация
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Количество ДТП в Новосибирске выросло на 20% из-за метели
Сибирь 12.11.2020 21:05
Новосибирск в 2021 году потеряет 1 млрд рублей
Сибирь 12.11.2020 18:18
Мобильный госпиталь Минобороны развернут в Хакасии
Сибирь 12.11.2020 17:53
Игра котят барса с мамой попала на видео
Сибирь 12.11.2020 17:31
Самое популярное
Приквел «Полицейского с Рублевки» про Яковлева покажут на ТНТ
26075
Старейший персонаж «Ходячих мертвецов» обретет любовь
11925
Определился победитель президентских выборов в США
7317
Фанатов Тони Старка обескуражила новость о «Черной вдове»
4415
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Москва ответит «зеркалом» на санкции из-за дела Навального
•
Евросоюз отверг российскую вакцину от коронавируса
•
Азербайджан посчитал конфликт в Карабахе урегулированным
•
Лавров отверг претензии Турции на размещение военных в Карабахе
Подробности
•
МРОТ пересчитают: кому станет лучше
•
Бесплатная доставка врачей разрослась в стихийное движение
•
Путин остановил войну: что изменится в Карабахе?
•
Портрет президента: кто такой Джо Байден
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

DYNAMO7294

Для них налоговые каникулы и льготы

Uynachalnica

А для тех у кого превышают 5 млн. в день?

nicollaich

Кремль умеет удивляться?Я полагал, что там умеют лишь удивлять.

nicollaich

Сейчас богатые резко обеднеют до НГ-2021.

Archangel3339

ЦитатаРоссияне поддержали ее в ходе общенационального голосованияМного ли её поддержали на самом деле?...