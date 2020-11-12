PlayStation 4 продлили жизнь

Переход с PlayStation 4 на консоль пятого поколения займет около трех лет, все это время Sony будет выпускать игры для устаревшей приставки, сообщил глава по развитию платформ компании Хидеки Нисино.

По мнению Нисино, до конца переходного периода разработчики контента вряд ли смогут раскрыть потенциал новых консолей в полной мере, поэтому PlayStation 4 на трехлетний срок останется актуальной, пишет издание AV Watch.

Sony намерена сохранить базу современных игр для приставок разных поколений, так как PlayStation 5 изначально разрабатывалась с учетом обратной совместимости. Поэтому ряд игр для пятого поколения консоли будут запускаться на старых приставках.

Пока Sony просит разработчиков разрабатывать игры с учетом сразу двух консолей — PlayStation 4 и PlayStation 5. Однако после 2023 года новые игры постепенно перестанут поддерживаться четвертым поколением.

Выход консоли PlayStation 5 в России состоится уже 19 ноября 2020 года. Цена обычной версии консоли составит 46 990 рублей, удешевленная версия без дисковода обойдется в 37 999 рублей.