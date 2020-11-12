Москва ответит «зеркалом» на санкции из-за дела Навального

Россия ввела зеркальные санкции против Европейского союза из-за инцидента с Алексеем Навальным, сообщил глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров. Ограничительные меры коснутся руководящих сотрудников аппаратов глав Германии и Франции.

«Поскольку санкции Евросоюза в связи с Навальным прямо затрагивают руководящих сотрудников администрации президента России, наши ответные санкции будут зеркальными. Они уже приняты», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Глава МИД отметил, что поведение Берлина в ситуации с отравлением Навального неприемлемо и противоречит международным обязательствам. Он уточнил, что отравляющие вещества могли попасть в организм политика уже в Германии либо во время его транспортировки из России.

«Мы видим, как Германия взяла на себя роль лидера нового обострения в отношениях с Российской Федерацией. Нас это тревожит, в том числе с точки зрения той глобальной роли, которую Германия играет в Европе», — заключил Лавров.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, 20 августа экстренно приземлился в Омске. Оппозиционеру стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в омскую больницу скорой помощи, спустя два дня врачи разрешили перевезти его на лечение в Германию.

Вскоре власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ «Новичок». Москва потребовала предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но немецкая сторона отказалась передать документы.