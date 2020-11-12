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Эксперт подсчитал, из чего складывается стоимость бензина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Леонид Леонидов, Sibnet.ru

Стоимость бензина складывается из нескольких компонентов, и в основном, покупая топливо, автомобилисты пополняют бюджет страны, а не счета нефтеперерабатывающих компаний, высказался кандидат технических наук Леонид Багдасаров в ходе «Прямой линии по качеству моторного топлива» в четверг.

Нефть — пять рублей за килограмм, налог на добычу полезных ископаемых — 15 рублей, акциз на бензин — 12 рублей, стоимость переработки — 8 рублей. Получается 40 рублей — себестоимость. Плюс налог — уже 48 рублей, подсчитал доцент Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина Багдасаров.

«Мы зарабатываем всего восемь рублей на килограмме. Из них еще налог на прибыль — два рубля. Покупая бензин, вы пополняете бюджет», — отметил эксперт.

Средняя цена бензина самой распространенной в России марки АИ-92, по данным Росстата на конец октября, — 43,21 рубля за литр. Стоимость бензина марки АИ-95 — 46,96 рубля за литр, а АИ-98 — 53,25 рубля за литр.

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