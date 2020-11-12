Новосибирск в 2021 году потеряет 1 млрд рублей

Бюджет Новосибирска в 2021 году потеряет из-за отмены налога на вмененный доход 1 миллиард рублей, что равно стоимости ремонта дорог в городе в следующем году.

По оценке специалистов бюджет Новосибирска на будущий год будет одним из самых непростых за последние годы. Сокращается объем доходов: поменялся порядок зачисления штрафов. С 2021 года отменяется единый налог на вмененный доход, что приводит к потерям в доходах бюджета города.

В 2021 году Новосибирск не досчитается одного миллиарда рублей, а в 2022–2023 годах уже более 1,5 миллиардов рублей. В 2021 году, например, по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируют потратить миллиард рублей на ремонт городских дорог из бюджета города и области.

#Транспорт и дороги Сколько прослужит ямочный ремонт в Новосибирске?

Пока нет никаких изменений в федеральном законодательстве, которые бы компенсировали муниципалитету выпадающие доходы. Депутаты Заксобрания региона на сессии в ноябре увеличили норматив отчислений от налога по упрощенной системе налогообложения с 10 % до 16,5 %. Но дополнительные доходы, которые поступят в бюджет города, не смогут в полном объеме покрыть потери муниципалитета.

«Вместе с налоговыми органами будем повышать собираемость налоговых платежей и сокращать недоимку. В этом году такая работа давала результат: несмотря на ухудшение экономической ситуации за девять месяцев 2020 года недоимка сократилась на 200 миллионов», — сказал Локоть.