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Новосибирск в 2021 году потеряет 1 млрд рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть
Фото: Мэр Новосибирска Анатолий Локоть © Sibnet.ru

Бюджет Новосибирска в 2021 году потеряет из-за отмены налога на вмененный доход 1 миллиард рублей, что равно стоимости ремонта дорог в городе в следующем году.

По оценке специалистов бюджет Новосибирска на будущий год будет одним из самых непростых за последние годы. Сокращается объем доходов: поменялся порядок зачисления штрафов. С 2021 года отменяется единый налог на вмененный доход, что приводит к потерям в доходах бюджета города.

В 2021 году Новосибирск не досчитается одного миллиарда рублей, а в 2022–2023 годах уже более 1,5 миллиардов рублей. В 2021 году, например, по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируют потратить миллиард рублей на ремонт городских дорог из бюджета города и области.

#Транспорт и дороги
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Пока нет никаких изменений в федеральном законодательстве, которые бы компенсировали муниципалитету выпадающие доходы. Депутаты Заксобрания региона на сессии в ноябре увеличили норматив отчислений от налога по упрощенной системе налогообложения с 10 % до 16,5 %. Но дополнительные доходы, которые поступят в бюджет города, не смогут в полном объеме покрыть потери муниципалитета.

«Вместе с налоговыми органами будем повышать собираемость налоговых платежей и сокращать недоимку. В этом году такая работа давала результат: несмотря на ухудшение экономической ситуации за девять месяцев 2020 года недоимка сократилась на 200 миллионов», — сказал Локоть.

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