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Игра котят барса в красноярском заповеднике попала на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Игривое нападение котенка барса на маму сняли на видеоловушку в «Саяно-Шушенском заповеднике» в Красноярском крае, сообщается на сайте организации.

Первые фотографии самки и двух ее котят были получены в начале октября. На тех снимках котята держатся близко к матери, следуя за ней практически след в след. На новых кадрах и видео подросшие детеныши ведут себя гораздо смелее. В этом возрасте они уже могут сопровождать мать на охоте, чтобы учиться выслеживать жертву, подкрадываться и нападать, в общем – постигать премудрости хищников.

Маленькие снежные барсы — любопытны, игривы, они с интересом познают мир. Один фоторегистратор котята вывели из строя, нападая на него, другой только свернули, обнюхивая его и пробуя на зуб. Также на видео запечатлелся момент, когда детеныши, в процессе игры оттачивая свое мастерство охотника, нападают на свою мать и друг на друга.

«В ночь выпало немного снега, а утром мы отправились по маршруту. Поднимаясь до фотоловушек, увидели следы ирбисов – большие и маленькие. Вероятно, семья снежных барсов проходила в этом месте незадолго до нас. Кроме отпечатков лап были видны следы игры котят – видимо, малыши катались по снегу во время утренней прогулки», — рассказал сотрудник заповедника.


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