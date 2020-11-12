Игра котят барса в красноярском заповеднике попала на видео

Игривое нападение котенка барса на маму сняли на видеоловушку
в «Саяно-Шушенском заповеднике» в Красноярском крае, сообщается на сайте организации.
Первые фотографии самки и двух ее котят были получены в
начале октября. На тех снимках котята держатся близко к матери, следуя за ней
практически след в след. На новых кадрах и видео подросшие детеныши ведут себя
гораздо смелее. В этом возрасте они уже могут сопровождать мать на охоте, чтобы
учиться выслеживать жертву, подкрадываться и нападать, в общем – постигать
премудрости хищников.
Маленькие снежные барсы — любопытны, игривы, они с интересом
познают мир. Один фоторегистратор котята вывели из строя, нападая на него,
другой только свернули, обнюхивая его и пробуя на зуб. Также на видео
запечатлелся момент, когда детеныши, в процессе игры оттачивая свое мастерство
охотника, нападают на свою мать и друг на друга.
«В ночь выпало немного снега, а утром мы отправились по
маршруту. Поднимаясь до фотоловушек, увидели следы ирбисов – большие и
маленькие. Вероятно, семья снежных барсов проходила в этом месте незадолго до
нас. Кроме отпечатков лап были видны следы игры котят – видимо, малыши катались
по снегу во время утренней прогулки», — рассказал сотрудник заповедника.