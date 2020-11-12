Суд над владельцем «Зимней вишни» снова перенесли

Центральный районный суд Кемерова в третий раз отложил начало рассмотрения по существу уголовного дела владельца ТРЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского. Причиной стала болезнь судьи.

Рассмотрение дела должно было начаться 16 октября, его дважды переносили по «другим причинам», в последний раз — из-за сложной эпидемиологической обстановки. Новое судебное заседание назначено на 20 ноября, следует из электронной картотеки дел.

Вишневского обвиняют в даче крупной взятки начальнику инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой. За 7 миллионов рублей она позволила реконструировать здание кондитерской фабрики в торговый центр без разрешения на строительство и с нарушением проекта. В результате в «Зимней вишне» не оказалось автоматических систем пожаротушения.

После пожара в «Зимней вишне», где погибли 60 человек, Вишневский скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. В марте 2019 года его задержали в Польше, через год он был экстрадирован в Россию. Вишневский находится в следственном изоляторе в Кемерове. Свою вину он не признает.

В суде продолжается рассмотрение дел еще 13 человек, по версии следствия, виновных в пожаре, произошедшем в марте 2018 года.