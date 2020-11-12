НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Комедийный сериал «Идеальная семья» выйдет на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
159 0
Фото: © кадр из сериала

Сериал «Идеальная семья» расскажет об участии обычного семейства в реалити-шоу, при этом у каждого будет своя цель на проекте, сообщила пресс-служба ТНТ.

По сюжету, главный герой Алексей Соколов вляпался на работе в неприятности. Он подает заявку на семейное реалити, чтобы на съемочной площадке скрыться от преследования. Его супруга Катя не знает, что попала в шоу, а дети — сорванец Ваня и подросток Юля преследуют свои цели.

Главные роли сыграли Павел Деревянко и Ольга Медынич. Дата премьеры «Идеальной семьи» не называется, но канал ТНТ сообщил, что премьера состоится осенью.

Еще по теме
Фильм «Холоп» показал лучший результат по просмотрам на ТВ
Ольга Бузова научит моделей plus-size работать с хейтом
Детективный сериал «Фантом» с Денисом Шведовым выйдет на ТВ-3
Новое шоу «Формула еды» о здоровой пище появится на ТВ
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
КАРТИНА ДНЯ
•
Лавров отверг претензии Турции на размещение военных в Карабахе
•
Налоговые каникулы продлят до конца 2020 года
•
Уполномоченного по правам бездомных призвали создать в России
•
Эксперт подсчитал, из чего складывается стоимость бензина
Как это работает
•
Выбираем зимнюю резину: рейтинг нешипованных «липучек»
•
Кредитная история: как работают «черные метки»
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
От сигареты до томографа: где поджидает радиация
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Новосибирск в 2021 году потеряет 1 млрд рублей
Сибирь 12.11.2020 18:18
Мобильный госпиталь Минобороны развернут в Хакасии
Сибирь 12.11.2020 17:53
Игра котят барса с мамой попала на видео
Сибирь 12.11.2020 17:31
Омские школы вернутся к очному обучению
Сибирь 12.11.2020 17:17
Самое популярное
Приквел «Полицейского с Рублевки» про Яковлева покажут на ТНТ
25853
Старейший персонаж «Ходячих мертвецов» обретет любовь
11855
Определился победитель президентских выборов в США
7287
Фанатов Тони Старка обескуражила новость о «Черной вдове»
4370
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Лавров отверг претензии Турции на размещение военных в Карабахе
•
Налоговые каникулы продлят до конца 2020 года
•
Уполномоченного по правам бездомных призвали создать в России
•
Эксперт подсчитал, из чего складывается стоимость бензина
Как это работает
•
Выбираем зимнюю резину: рейтинг нешипованных «липучек»
•
Кредитная история: как работают «черные метки»
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
От сигареты до томографа: где поджидает радиация
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Азербайджан сбил российский вертолет над территорией Армении
39
Путин заявил о прекращении войны в Карабахе
35
Российские военные выдвинулись из Армении в Нагорный Карабах
32
Население России рекордно сократилось
28
Лечивший Навального врач возглавил омский Минздрав
26