Комедийный сериал «Идеальная семья» выйдет на ТНТ

Сериал «Идеальная семья» расскажет об участии обычного семейства в реалити-шоу, при этом у каждого будет своя цель на проекте, сообщила пресс-служба ТНТ.

По сюжету, главный герой Алексей Соколов вляпался на работе в неприятности. Он подает заявку на семейное реалити, чтобы на съемочной площадке скрыться от преследования. Его супруга Катя не знает, что попала в шоу, а дети — сорванец Ваня и подросток Юля преследуют свои цели.

Главные роли сыграли Павел Деревянко и Ольга Медынич. Дата премьеры «Идеальной семьи» не называется, но канал ТНТ сообщил, что премьера состоится осенью.