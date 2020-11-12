Министр здравоохранения Приангарья подала в отставку

Министр здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева подала заявление об отставке по собственному желанию, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы регионального правительства. За месяц до отставки в области разгорелся скандал из-за дела с поставками в больницы фальшивых масок.

«Да, подтверждаем. Подала заявление с формулировкой по собственному желанию», — сообщила представитель пресс-службы.

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Ледяева написала заявление об отставке через месяц после возбуждения уголовного дела о поставке поддельных медицинских масок в медучреждения области.

По версии следствия, в апреле один из предпринимателей заключил контракт на 10 миллионов рублей на поставку медицинских масок в Иркутскую станцию скорой помощи.

Документы на маски, по данным следствия, фальсифицированы поставщиком, а изделия не соответствуют требованиям ГОСТ и условиям контракта. В дальнейшем специалисты выявили аналогичные закупки на десятки миллионов рублей в другие медучреждения области.

Силовики задержали ряд предпринимателей. По данным источников в правоохранительных органах к делу масках может быть причастен сын Ледяевой.