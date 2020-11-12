Омские школы вернутся к очному обучению

Омские школьники выйдут с каникул в понедельник, 16 ноября, они будут учиться очно, сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

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Каникулы в омских школах продлевали из-за распространения коронавирусной инфекции среди педагогов и учеников.

«Учебный процесс будет организован, как и прежде, с соблюдением всех необходимых профилактических и санитарно-эпидемиологических норм. Эпидемическая ситуация будет контролироваться в каждом конкретном образовательном учреждении. Ранее в школах провели дезинфекцию», – сказано в сообщении.

Ранее власти региона сообщили, что работа школ искусств и спортивных секций в Омской области переведена в дистанционный формат.