Руководство больницы в Новосибирске ответит за ЧП с детьми

Уголовное дело возбуждено в отношении руководства новосибирской туберкулезной больницы, где жестоко обращались с детьми – пока не установлено, кто именно ответит за преступления.

В соцсетях появились видеозаписи, где медсестры в туберкулезной больнице били детей и хватали за волосы. Это стало причиной уголовных дел в отношении двух медиков, а также проверки, в результате которой уволили главу филиала больницы.

«Получены сведения о том, что должностные лица из числа руководства (больницы) не исполнили свои должностные обязанности … не организовали надлежащий контроль за работой медицинских сестер», – сообщила журналистам в четверг старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

По мнению следствия, именно бездействие руководства привело к ЧП. Возбуждено дело по статье «Халатность», санкции которой предусматривают в качестве наказания штраф или исправительные работы. Следствие устанавливает должностных лиц больницы, «допустивших халатное отношение к своим обязанностям».