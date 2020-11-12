Волки покинули тамбовские леса

Специалисты охотничьего управления Тамбовской области в текущем году зарегистрировали всего двух волков в лесах региона. Животное считается главным символом региона, в Тамбове выпускается соответствующая сувенирная продукция.

Последний годы численность волков в Тамбовской области неуклонно падала — в 2007 году было зафиксировано десять голов, в 2019 году — четыре особи, сообщил ТАСС начальник регионального отдела управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Алексей Соколов.

По словам Соколова, еще в 1980-х за каждого убитого волка в регионе платили вознаграждение, так как их количество было избыточным. Считается, что во время Великой Отечественной войны животные переместились в Тамбовскую область из-за боевых действий, поэтому тамбовские леса буквально кишели волками.

Однако после прекращения открытого выпаса скота, а также сокращения поголовья, волки почти исчезли из региона из-за нехватки кормовой базы. С 2015 года в Тамбовской области не было отстрелено ни одного волка, уточнил Соколов.

Волк ранее зарегистрирован в качестве товарного знака для продукции Тамбовской области. В народ также ушла фраза «Тамбовский волк тебе товарищ». В 2008 году в Тамбове был открыт деревянный памятник волку.