НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Природа #Звери #Курьезы

Волки покинули тамбовские леса

Источник:
Sibnet.ru
147 0
Фото: Chris Muiden / CC-BY-SA-3.0

Специалисты охотничьего управления Тамбовской области в текущем году зарегистрировали всего двух волков в лесах региона. Животное считается главным символом региона, в Тамбове выпускается соответствующая сувенирная продукция.

Последний годы численность волков в Тамбовской области неуклонно падала — в 2007 году было зафиксировано десять голов, в 2019 году — четыре особи, сообщил ТАСС начальник регионального отдела управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Алексей Соколов.

По словам Соколова, еще в 1980-х за каждого убитого волка в регионе платили вознаграждение, так как их количество было избыточным. Считается, что во время Великой Отечественной войны животные переместились в Тамбовскую область из-за боевых действий, поэтому тамбовские леса буквально кишели волками.

Однако после прекращения открытого выпаса скота, а также сокращения поголовья, волки почти исчезли из региона из-за нехватки кормовой базы. С 2015 года в Тамбовской области не было отстрелено ни одного волка, уточнил Соколов.

Волк ранее зарегистрирован в качестве товарного знака для продукции Тамбовской области. В народ также ушла фраза «Тамбовский волк тебе товарищ». В 2008 году в Тамбове был открыт деревянный памятник волку.

Еще по теме
Сотня нерп выбралась на байкальские льдины. ФОТО
Смартфон переведет мяуканье кошек
Ученый из Сибири открыл шестиглазого ската
Норки массово заболели коронавирусом
смотреть все
Жизнь #Звери
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин сообщил о создании ядерного супербункера для руководства
•
Россия поставила антирекорд суточной смертности от COVID-19
•
Уполномоченного по правам бездомных призвали создать в России
•
Заболевшего коронавирусом Зеленского госпитализировали
Подробности
•
МРОТ пересчитают: кому станет лучше
•
Бесплатная доставка врачей разрослась в стихийное движение
•
Путин остановил войну: что изменится в Карабахе?
•
Портрет президента: кто такой Джо Байден
Как это работает
•
Выбираем зимнюю резину: рейтинг нешипованных «липучек»
•
Кредитная история: как работают «черные метки»
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
От сигареты до томографа: где поджидает радиация
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Министр здравоохранения Приангарья подала в отставку
Сибирь 12.11.2020 17:03
Руководство больницы в Новосибирске ответит за ЧП с детьми
Сибирь 12.11.2020 16:26
Предприниматель предстанет перед судом за ДТП с 19 погибшими
Сибирь 12.11.2020 16:25
Капитан «Сибири» извинился перед болельщиками за поражение от «Динамо»
Сибирь 12.11.2020 15:04
Самое популярное
Приквел «Полицейского с Рублевки» про Яковлева покажут на ТНТ
25603
Старейший персонаж «Ходячих мертвецов» обретет любовь
11796
Определился победитель президентских выборов в США
7253
Фанатов Тони Старка обескуражила новость о «Черной вдове»
4280
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин сообщил о создании ядерного супербункера для руководства
•
Россия поставила антирекорд суточной смертности от COVID-19
•
Уполномоченного по правам бездомных призвали создать в России
•
Заболевшего коронавирусом Зеленского госпитализировали
Подробности
•
МРОТ пересчитают: кому станет лучше
•
Бесплатная доставка врачей разрослась в стихийное движение
•
Путин остановил войну: что изменится в Карабахе?
•
Портрет президента: кто такой Джо Байден
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Азербайджан сбил российский вертолет над территорией Армении
39
Путин заявил о прекращении войны в Карабахе
35
Российские военные выдвинулись из Армении в Нагорный Карабах
30
Население России рекордно сократилось
28
Лечивший Навального врач возглавил омский Минздрав
26