Уполномоченного по правам бездомных призвали создать в России

Общественники призвали создать в России институт уполномоченного по правам бездомных людей, сообщил руководитель проекта «Бездомные.РФ» Вячеслав Мошков. Письмо с инициативой направлено в аппарат премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Эпидемия COVID-19 создала дополнительные проблемы для людей, утративших жилье. Найти работу теперь сложнее, многие оказались без средств к существованию. Ряд благотворительных проектов на грани закрытия. Создание института уполномоченного по правам бездомных людей позволит результативнее отвечать на вызовы в этой сфере», — приводит РИА Новости текст обращение.

По мнению Мошкова, наличие уполномоченного по правам человека не является помехой для появления нового омбудсмена. «Мы видим примеры расширения института уполномоченных — они появились у детей и предпринимателей. Бездомные люди также нуждаются в омбудсмене. Им и профильным фондам нужен представитель в аппарате президента, который пять дней в неделю будет заниматься проблемой бездомности», — сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Безногая женщина жила возле кладбища

Общественники считают, что первоочередной задачей нового уполномоченного должно стать выстраивание рабочего диалога государства с благотворительными фондами по поддержке бездомных людей.