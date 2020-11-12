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Уполномоченного по правам бездомных призвали создать в России

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Общественники призвали создать в России институт уполномоченного по правам бездомных людей, сообщил руководитель проекта «Бездомные.РФ» Вячеслав Мошков. Письмо с инициативой направлено в аппарат премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Эпидемия COVID-19 создала дополнительные проблемы для людей, утративших жилье. Найти работу теперь сложнее, многие оказались без средств к существованию. Ряд благотворительных проектов на грани закрытия. Создание института уполномоченного по правам бездомных людей позволит результативнее отвечать на вызовы в этой сфере», — приводит РИА Новости текст обращение.

По мнению Мошкова, наличие уполномоченного по правам человека не является помехой для появления нового омбудсмена. «Мы видим примеры расширения института уполномоченных — они появились у детей и предпринимателей. Бездомные люди также нуждаются в омбудсмене. Им и профильным фондам нужен представитель в аппарате президента, который пять дней в неделю будет заниматься проблемой бездомности», — сказал он.

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Общественники считают, что первоочередной задачей нового уполномоченного должно стать выстраивание рабочего диалога государства с благотворительными фондами по поддержке бездомных людей.

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Топ комментариев

DYNAMO7294

Для них налоговые каникулы и льготы

Uynachalnica

А для тех у кого превышают 5 млн. в день?

nicollaich

Кремль умеет удивляться?Я полагал, что там умеют лишь удивлять.

Dmitriy1983

Хорошая реклама. Завтра чаги не будет не в одной аптеке и не на одной березе😁

Nik3316

ну вот и нашли вакцину для народа...и недорого, заболел сходил в лес березу погрыз и как огурчик))