Ганнибал станет новым Гриндевальдом в «Фантастических тварях»

Мадс Миккельсен, известный по ролям в сериале «Ганнибал» и фильме «Доктор Стрэндж», может стать новым Геллертом Гриндевальдом в третьих «Фантастических тварях» после разрыва контракта с Джонни Деппом.

Ранее стало известно, что Джонни Депп покинул франшизу «Фантастические твари» по сценарию Джоан Роулинг, в котором он играл роль темного волшебника Гриндевальда. Студия попросила его отказаться от роли после того, как актер проиграл иск о клевете к британскому таблоиду The Sun из-за статьи 2018 года, где утверждалось, что он избивал бывшую жену Эмбер Херд.

#Кинематограф Историю Гарри Поттера превратят в сериал

Как сообщает портал Deadline, Мадс Миккельсон занимает первое место в списке актеров на замену Джонни Деппа в третьих «Фантастических тварях» – предыстории «Гарри Поттера». Источники сообщают, что с актером сейчас проводятся переговоры.

Цель состоит в том, чтобы не отставать от картины, которая недавно перенесла свою первоначальную дату выхода с ноября 2021 года на лето 2022 года. В конце сентября съемки фильма возобновились в Лондоне, известно, что Депп провел на них один день.

При этом, по сообщению THR, он получит полный гонорар – около 10 млн долларов, поскольку в условиях контракта было сказано, что оплату за свою работу он получает в любом случае, даже если выпуск фильма отменят или его роль получит кто-то еще.

Сразу после известий о расторжении контракта поклонники Джонни Деппа по всему миру начали возмущаться. Они считают, что суд он проиграл несправедливо, и все обвинения его бывшей жены Эмбер Херд в насилии – вымысел. Фанаты призывают бойкотировать премьеры как третьих «Фантастических тварей», так и новых «Пиратов Карибского моря», откуда актера также «попросили». Объявить бойкот зрители намерены и второму «Аквамену», где снимается бывшая супруга Деппа.

«Несправедливо выгонять Джонни Деппа из "Фантастических тварей", ведь он столько лет был женат на самой фантастической твари», – пишут поклонники в социальных сетях, эта фраза уже успела стать мемом.

Ранее сообщалось, что планируется снять пять фильмов франшизы. Действие каждого будет проходить в новой локации, исследуя магическую культуру всего мира. Первые «Фантастические твари» предстали перед зрителем в Нью-Йорке 1927 года, вторые – преимущественно в Париже. Сообщалось, что третий фильм должен показать реалии магического бразильского Рио-де-Жанейро тех лет.