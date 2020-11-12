Капитан «Сибири» извинился перед болельщиками за поражение от «Динамо»

Капитан хоккейной команды «Сибирь» Евгений Чесалин попросил прощения у болельщиков после игры с «Динамо». Сибиряки проиграли со счетом 0:6.

Игра регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь-Динамо» прошла в Новосибирске в среду. В первом периоде, за 10 минут 57 секунд динамовцы положили в ворота «Сибири» пять шайб, побив рекорд лиги по скорострельности. Еще один гол противник забил сибирякам во втором периоде.

«Хотел бы извиниться перед болельщиками. Сделаю все, чтобы такого больше не повторилось», — цитирует КХЛ Чесалина в официальном Instagram-аккаунте.

Сейчас у «Сибири» серия домашних игр. Хоккеистам предстоит встретиться с омским «Авангардом», магнитогорским «Авангардом» и нижегородским «Торпедо».