Рассчитано, как быстро семья накопит на авто

Семья в России в среднем может накопить на автомобиль меньше, чем за год, подсчитали эксперты «Авито Авто». Быстрее всего это получится у пары в Барнауле, дольше всего — в Иркутске.

По условиям расчета в семье, где работают оба супруга, на подержанный автомобиль будут откладывать зарплату одного из них. Аналитики использовали среднюю зарплату по итогам третьего квартала 2020 года и среднюю стоимостью машины за тот же расчетный период.

Средняя стоимость подержанного автомобиля в России в третьем квартале выросла — на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 13% по сравнению с предыдущим кварталом. В итоге машина на вторичке стоила в среднем 300 тысяч рублей. Но повышение цены компенсировалось ростом зарплаты — ее средний размер составил 34,6 тысячи рублей – на 15% больше, чем год назад.

Жителям России нужно откладывать деньги на автомобиль 8 месяцев и 21 день. Быстрее всего накопить на покупку собственного автомобиля могут жители Барнаула и Омска. В Барнауле на это потребуется шесть месяцев и 10 дней, в Омске — семь месяцев и семь дней. В этих городах средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке заметно меньше средней по стране: 190 тысяч рублей и 217 тысяч рублей соответственно.

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Дольше всего копить на автомобиль семейным парам из Самары, Тольятти и Иркутска. В Иркутске на это потребуется более 10 полных месяцев, а в Самаре и Тольятти — по 10 месяцев и 29 дней.

Средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке в этих городах практически не отличается от средней по стране, но при этом размер средней заработной платы ниже и составляет по 30 тысяч рублей для каждого из городов. Семьям в Красноярске и Новосибирске потребуется по девять месяцев, чтобы получить деньги на машину.