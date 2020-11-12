Россия поставила антирекорд суточной смертности от COVID-19

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в России умерли 439 человек, это новый антирекорд по суточной смертности, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Общее количество умерших с начала пандемии превысило 32 тысячи человек.

Накануне выявлено 21 608 заразившихся коронавирусом, за сутки до этого был зафиксирован 19 851 случай заражения. Антирекорд по суточному количеству заболевших россиян был установлен 9 ноября — 21 798. С начала пандемии по официальной статистике заразились 1 858 568 человек.

С 13 ноября в Москве начинают действовать дополнительные ограничения. Среди них — перевод студентов городских вузов и колледжей на дистанционное обучение. Также закрываются детские развлекательные центры, детские комнаты в торговых центрах, запрещена ночная работа заведений общественного питания и ночных клубов.

Согласно данным проекта Университета Джонса Хопкинса, в мире с начала пандемии от коронавирусной инфекции умерли свыше 1,3 миллиона человек.